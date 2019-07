Gabriel Jesus vibra com fim do jejum: 'Vim com a cabeça que iria marcar'

O atacante Gabriel Jesus encerrou ontem o jejum de nove jogos sem marcar em competições oficiais pela seleção brasileira com direito a grande atuação na vitória sobre a Argentina. Ele abriu o marcador e depois fez toda a jogada do segundo, dando de bandeja para Firmino ampliar.

"Vim com a cabeça que iria marcar um gol. Não falo só porque fiz o gol, mas sim porque vim muito confiante mesmo. No começo já fui para cima. Depois errei a segunda jogada. E logo após fiz o gol com bela jogada da equipe. O gol me deu confiança para fazer uma boa partida", declarou o centroavante.

Gabriel aproveitou o tento para provocar o seu companheiro de Manchester City, o argentino Agüero. O brasileiro imitou o parceiro de clube que comemora seus gols fazendo um sinal com as duas mãos.

"Contra o Paraguai a bola não entrou. Quero fazer os gols. Mas todos estão de parabéns pelo empenho e entrega. Isso é Brasil. Tem de jogar todos os jogos com esse espírito porque vamos alcançar o que a gente deseja", prosseguiu o atacante.

O volante Casemiro já deixou o gramado com a cabeça na decisão da Copa América. Depois de anular Messi na partida, o jogador do Real Madrid evitou muita comemoração antes da final - o adversário sai do confronto de hoje entre Chile e Peru.

"Para ganhar Copa América tem de ser assim. É uma competição de tiro curto, tem que ser sólido atrás e decisivo na frente. Agora temos de dar tudo porque é o último jogo. O jogo de dar tudo, pensar quando tempo estamos concentrados e todo o esforço que fizemos. O resultado tem de sair, fazer o melhor possível. Temos que descansar, começar a nos concentrar, fazer um bom trabalho e fazer uma boa final", encerrou.