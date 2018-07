Sem Neymar e com Gabriel Jesus, Tite faz convocação para amistosos

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, uma lista de 24 jogadores convocados para a seleção brasileira que enfrentará a Argentina e a Austrália, respectivamente nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne, onde o time nacional tentará dar continuidade à excelente fase que vive. As principais novidades desta lista foram as presenças de nomes como o meia Rodriguinho, em grande fase no Corinthians, o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, que ganhou sua primeira chance com o treinador no time nacional, e o zagueiro David Luiz, este retornando ao time nacional logo após ajudar o Chelsea a ser campeão inglês.

Nesta lista formulada por Tite também chamou a atenção a ausência de Neymar, que irá ganhar um descanso do time nacional depois de encerrar a sua temporada no Barcelona apenas no próximo dia 27, na final da Copa do Rei, contra o Alavés. O astro vinha sendo convocado de maneira consecutiva desde 2013 em listas que podiam contar com jogadores que atuam no futebol europeu.

Sem Neymar, Tite também confirmou nesta sexta-feira o retorno do atacante Gabriel Jesus, que desfalcou a seleção nos últimos jogos das Eliminatórias por causa de uma fratura no pé e vem jogando bem desde o seu retorno aos jogos do Manchester City.

Os outros três atacantes chamados por Tite para estes dois amistosos que acontecerão em solo australiano foram Diego Souza, do Sport, Douglas Costa, do Bayern de Munique, e Taison, do Shakhtar Donetsk. Entre eles, Douglas Costa é outro que desfalcou a seleção recentemente nas Eliminatórias por causa de lesão.

O goleiro Diego Alves, do Valencia, o zagueiro Jemerson, do Monaco, e o lateral Alex Sandro, da Juventus, foram outras novidades da lista anunciada nesta sexta por Tite. Entre os 24 convocados, apenas seis atuam hoje no futebol brasileiro. Além de Rodriguinho e Diego Souza, o treinador chamou Weverton (Atlético-PR), Fagner (Corinthians), Rodrigo Caio (São Paulo) e Lucas Lima (Santos) entre os atletas que jogam no País.

O preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, também presente na entrevista coletiva desta sexta, esclareceu que alguns jogadores foram descartados desta convocação por causa de lesões ou para que pudessem cumprir integralmente as suas férias após o fim da temporada europeia. Entre os que sairão de férias e que também não figuraram na lista desta sexta estão o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, e o lateral-direito Daniel Alves, da Juventus, que se enfrentarão na final da Liga dos Campeões.

GRANDE FASE

Sob o comando de Tite, a seleção brasileira exibe um incrível aproveitamento de 100%. São oito vitórias em oito jogos seguidos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, fato que proporcionou a vaga antecipada ao Mundial. Para completar, o treinador também contabiliza um triunfo em amistoso contra a Colômbia, realizado em janeiro, no Rio, que serviu para arrecadar fundos para parentes das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense.

Neste período, iniciado em setembro, o Brasil acumulou nada menos do que 25 gols marcados e apenas dois sofridos. Passou, em ordem, por Equador (3 a 0), Colômbia (também batida nas Eliminatórias, por 2 a 1), Bolívia (5 a 0), Venezuela (2 a 0), Argentina (3 a 0), Peru (2 a 0), Uruguai (4 a 1) e Paraguai (3 a 0). Por isso, o time nacional se garantiu na Copa de 2018 com quatro rodadas de antecipação para o fim do qualificatório, que lidera com 33 pontos, nove à frente da Colômbia, atual vice-líder.

A ascensão meteórica proporcionada pelo bom trabalho de Tite também levou o Brasil de volta à liderança do ranking da Fifa, em abril, posto que não ostentava desde 2010, antes de perdê-lo após a disputa da Copa do Mundo da África do Sul.

O jogo de janeiro contra a Colômbia foi o único amistoso disputado pela seleção sob o comando de Tite. Naquela ocasião, a equipe nacional venceu por 1 a 0, com um gol do palmeirense Dudu e um time formado apenas por jogadores que atuam no Brasil, pois o duelo ocorreu fora de uma data reservada pela Fifa para jogos entre seleções.

A apresentação dos jogadores a Tite em solo australiano começará no dia 5 de junho e a liberação dos atletas para os seus clubes será no dia 14. Neste período haverá a disputa de quatro rodadas do Brasileirão.

GALLIOTE

Antes da convocação desta sexta, o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, confirmou que o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, foi convidado para ser o chefe de delegação da seleção durante o período destes amistosos na Austrália.

Edu também revelou que Fernando Lázaro e Fernando Thomás, analistas de desempenho da seleção, assistirão na Rússia toda a primeira fase da Copa das Confederações, no próximo mês, quando Tite e o próprio Edu Gaspar chegarão para acompanhar a competição in loco a partir das semifinais.

Confira a convocação da seleção brasileira:

Goleiros - Diego Alves (Valencia), Weverton (Atlético-PR) e Ederson (Benfica).

Laterais - Alex Sandro (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Rafinha (Bayern de Munique).

Zagueiros - David Luiz (Chelsea), Gil (Shandong Luneng), Jemerson (Monaco), Rodrigo Caio (São Paulo) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas - Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Lucas Lima (Santos), Paulinho (Ghangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Rodriguinho (Corinthians) e Willian (Chelsea).

Atacantes - Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern de Munique), Gabriel Jesus (Manchester City) e Taison (Shakhtar Donetsk).