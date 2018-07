Gabriel lembra retrospecto recente para apostar no Santos no clássico

"Primeiramente, estou muito feliz. Foi um grande jogo não só meu, mas também de todo time. Fico muito contente pela equipe jogar bem e ganhar de um grande concorrente ao título. A gente impôs o nosso ritmo e conseguimos fazer uma boa partida", afirmou.

Como está pendurado por dois cartões amarelos, o jogador não quis correr riscos na etapa final e foi substituído. Tudo para poder jogar o clássico com o Corinthians, domingo, no Itaquerão, decisivo para as pretensões do time na temporada. "Com certeza vai ser um grande jogo. A torcida deles comparece e apoia bastante, é um adversário de respeito, mas também vamos impor o nosso jogo. Nosso time é forte, sabe como jogar lá e esperamos conseguir a vitória", explicou.

Gabriel sabe que a equipe vem de bons resultados diante do rival. Recentemente, pela Copa do Brasil, o Santos eliminou o Corinthians com duas vitórias, uma na Vila Belmiro por 2 a 0 e outra no Itaquerão por 2 a 1. Isso já enche o atacante de otimismo. "Sabemos da força do adversário dentro de casa. O Corinthians tem grandes jogadores, de seleção, mas nós sabemos também da nossa força, pois ganhamos deles lá e aqui. Temos de manter o ritmo e buscar sempre o gol", avisou.

Ele até brinca dizendo que o mais importante são os três pontos no clássico, independentemente de quem marcar o gol. "Se vencermos por 1 a 0 com gol do Vanderlei, eu ficarei feliz. Certa vez o Valencia me falou que clássico não se joga, se ganha. Então temos mais um duelo no domingo e é um clássico no qual a gente espera ganhar novamente", concluiu.