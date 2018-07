Gabriel luta para recuperar a posição de volante no Botafogo

Considerado titular do Botafogo, Gabriel perdeu a posição para Airton no jogo passado, quando aconteceu a vitória sobre o Coritiba no Brasileirão. Agora, o volante trabalha para recuperar seu lugar no time, já para o clássico de domingo, contra o Flamengo, no Maracanã.

"Todo mundo quer jogar e eu não sou diferente. Quero sempre ser titular, como fui na maioria das vezes, e estou trabalhando para isso. Respeito a escolha de cada um, mas eu sempre estou trabalhando para jogar e dar o meu melhor", avisou Gabriel, que entrou no segundo tempo da vitória sobre o Coritiba, sábado passado, em Volta Redonda (RJ).

"Nesse jogo contra o Coritiba, fiquei no banco, mas fui solicitado para entrar e tenho que estar sempre preparado. Para mim foi importante, mas o melhor foi o time ter saído com a vitória. Vínhamos fazendo bons jogos e as vitórias não estavam acontecendo, acabamos não jogando tão bem contra o Coritiba e vencemos", comentou o volante.

Agora, segundo Gabriel, o foco botafoguense está todo voltado para o clássico. "Esse clássico é aquele que o torcedor sempre sonha e, para nós, não é diferente. É um clássico e, independente da posição na tabela, é um Botafogo e Flamengo. Todo jogador sonha estar em campo. O Botafogo vai fazer de tudo para sair vitorioso", afirmou o jogador.