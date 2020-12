Gabriel Magalhães desfalca Arsenal após ter contato com infectados por covid-19

O zagueiro Gabriel Magalhães está afastado por três semanas do elenco do Arsenal. O jogador brasileiro, de 23 anos, teve contato com pessoas infectadas pela covid-19 e vai desfalcar o time do técnico Mikel Arteta em algumas partidas.

Com o isolamento, Gabriel, que já ficou de fora da vitória deste sábado sobre o Chelsea no clássico londrino da 15ª rodada do Campeonato Inglês, não vai participar dos duelos contra o Brighton, terça-feira e West Bromwich no dia 2 de janeiro.

Além de Gabriel, o time de Londres não pode contar também com os brasileiros David Luiz e Willian, outros que deram positivo para o vírus e continuam em observação pelos médicos do clube.

Gabriel começou sua carreira no Avaí e teve passagens por Lille, Troyes (ambos franceses) e Dínamo Zagreb, da Croácia, antes de ser contratado pelo Arsenal nesta temporada.