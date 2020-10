Gabriel Magalhães ganha prêmio de melhor jogador do Arsenal em mês de estreia

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães já impressionou os torcedores do Arsenal em pouco tempo no clube. O jogador de 22 anos foi eleito pelos fãs do time londrino como o melhor atleta do clube no mês de setembro, o de sua estreia.

O Arsenal realizou uma votação através das redes sociais para escolher o melhor do último mês, e Magalhães ficou à frente com larga vantagem: recebeu 72% dos votos totais, terminando à frente de Lacazette (o segundo colocado) e Hector Bellerín (o terceiro).

Leia Também Plano de reformulação do futebol inglês gera críticas e causa polêmica

"O zagueiro brasileiro causou grande impressão desde que chegou ao norte de Londres, tendo atuado como protagonista contra o Fulham na estreia, marcando até um gol. Gabriel também impressionou com outro desempenho sólido na vitória sobre o West Ham, no Emirates Stadium, em um confronto muito disputado", relembrou o Arsenal ao anunciar o resultado em seu site oficial.

How much are you loving Gabriel so far? @Biel_M04 pic.twitter.com/TbVoaIiexT — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2020

Gabriel Magalhães foi revelado pelo Avaí e já passou por clubes como Troyes, Dínamo Zagreb e Lille antes de ir chegar ao Arsenal.