Gabriel Magalhães sofre lesão no joelho e é cortado da seleção olímpica

O zagueiro Gabriel Magalhães está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O defensor foi cortado nesta terça-feira em virtude de uma lesão no joelho direito. De acordo com a CBF, o tempo para se recuperar da contusão é insuficiente para ele estar apto a disputar a Olimpíada com a seleção brasileira.

O defensor do Arsenal se apresentou à seleção olímpica na última quinta-feira e queixou-se de dores no joelho direito após o primeiro treinamento. Ele fez exercícios sob supervisão dos fisioterapeutas e foi liberado de todos os exercícios de força.

Mas as dores persistiram e o atleta então foi submetido a exame de ressonância na segunda-feira, dia em foi detectada a tendinite no joelho direito, com edema articular.

Gabriel Magalhães já deixou a concentração da seleção olímpica em São Paulo. O técnico André Jardine convocará o substituto do zagueiro nos próximos dias.

A seleção olímpica embarca para o Japão no dia 15 de julho. A estreia nos Jogos Olímpicos será contra a Alemanha, no dia 22 de julho.