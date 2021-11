Gabriel Magalhães é convocado por Tite para a vaga de Lucas Veríssimo na seleção brasileira

Gabriel Magalhães substitui Lucas Veríssimo nos jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Destaque nas seleções de base, o jovem de 23 anos, do Arsenal, ganha a primeira chance na seleção principal.

"O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, está convocado para a disputa dos dois próximos jogos da seleção brasileira: contra a Colômbia, no dia 11, e contra a Argentina, dia 16 de novembro. Gabriel substitui o companheiro de posição Lucas Veríssimo, do Benfica, desconvocado após grave lesão no joelho direito sofrida no jogo do último domingo pelo Campeonato Português", informou a CBF.

O Benfica enviou relatório para o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, informando a grave lesão no joelho de Lucas Veríssimo, que terá de passar por cirurgia. Mesmo prometendo chamar atletas que atuam no País em caso de cortes, Tite optou por "estrangeiros".

O treinador brasileio já havia chamado Vinícius Júnior para a vaga de Roberto Firmino e agora dá a primeira chance para Gabriel Magalhães. Revelado pelo Avaí, o zagueiro vem chamando a atenção pelas boas apresentações no Arsenal. Ele foi efetivado na defesa no clube londrino nos últimos oito jogos e vem se destacando no crescimento de time no Campeonato Inglês. Anotou até um gol.

Ele se apresentará em São Paulo, onde a seleção brasileira fará a preparação para o confronto com a Colômbia, quinta-feira na Neo Química Arena, em jogo que pode garantir a classificação à Copa. O time de Tire ainda entrará em campo no dia 16, diante da Argentina, em San Juan.