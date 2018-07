Santos faz 1 a 0 no Palmeiras e larga na frente na decisão da Copa do Brasil

A primeira decisão da Copa do Brasil terminou com uma justa vitória do Santos por 1 a 0 em cima do Palmeiras, numa partida que mostrou dois times com filosofias de jogo bem distintas. De um lado, a objetividade santista e o prazer de atacar o adversário incessantemente. Do outro, o pragmatismo palmeirense, com jogadores se doando ao máximo apenas para evitar o gol do rival e com o goleiro Fernando Prass sendo o melhor jogador do time.

É verdade que a história do jogo poderia ter sido diferente se, com pouco mais de um minuto de jogo, o zagueiro Jackson tivesse aproveitado a ótima chance que teve após falta cobrada por Robinho. Sozinho, ele cabeceou por cima do gol e perdeu a única jogada mais aguda do Palmeiras na primeira etapa.

Depois, a partida se transformou em ataque contra defesa. O Santos chegava rápido e confundia a marcação alviverde. Aos 4 minutos, Arouca fez um pênalti infantil ao puxar a camisa de Ricardo Oliveira dentro da área após cobrança de escanteio. Gabriel bateu firme, mas tirou muito do goleiro e a bola explodiu na trave.

Marcelo Oliveira perdeu Gabriel Jesus, machucado, aos 12. Em seu lugar, apareceu Kelvin. O Santos continuou atacando e o Palmeiras sofria, mais uma vez, com a descompactação de suas linhas defensivas.

O lance mais perigoso do Santos surgiu aos 39, quando Victor Ferraz passou pela marcação pela direita e tocou para Ricardo Oliveira bater de primeira, de dentro da área, para excelente defesa de Fernando Prass. E o Palmeiras desceu para o intervalo celebrando o 0 a 0.

A segunda etapa começou como terminou a primeira, e logo aos dois minutos Lucas Lima deixou Gabriel sozinho, de frente para o gol. Ele dominou, virou e bateu, para mais uma admirável defesa de Prass. Mas, mais uma vez, o jogo poderia ter mudado a favor do Palmeiras logo depois. Dudu achou Barrios nas costas de David Braz. O paraguaio entrou na área e iria marcar o gol, mas foi calçado com falta na hora da finalização. Pênalti não marcado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

A partir daí a chuva caiu em Santos, deixando a bola mais lisa e o gramado mais pesado. O jogo, que já era tenso, ficou mais travado e até o árbitro precisou ser substituído - a partida passou a ser comandada por Marcelo Aparecido de Souza. Dorival e Marcelo Oliveira mexeram nos times, cada um buscando seus objetivos - o Alvinegro queria velocidade com Geuvânio, o Alviverde buscava segurar a bola com Rafael Marques.

Em um lance de contra-ataque, Lucas fez a falta e levou cartão amarelo, que o tira da decisão no Allianz Parque. Pouco tempo depois, Ricardo Oliveira deixou Gabriel livre, mais uma vez, na frente de Fernando Prass. Dessa vez, o atacante teve frieza para tocar firme no canto direito do goleiro do Palmeiras, decretando a vitória santista.

Aos 50 minutos, Nilson perdeu chance inacreditável, o chamado ‘gol do título’ - sem goleiro, escorregou e chutou para fora. A taça da Copa do Brasil, que poderia ter sido definida a favor do Santos na Vila Belmiro, ainda não tem dono.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 0 PALMEIRAS

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia (Nilson), Renato e Lucas Lima; Marquinhos Gabriel (Geuvânio), Ricardo Oliveira e Gabriel (Neto Berola). Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Lucas, Vitor Hugo, Jackson e Zé Roberto; Matheus Sales (Amaral), Arouca e Robinho; Dudu, Gabriel Jesus (Kelvin) e Barrios (Rafael Marques). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOL - Gabriel, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renato, Gabriel, Victor Ferraz e Ricardo Oliveira (Santos); Dudu, Fernando Prass, Matheus Sales, Arouca e Barrios (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO - Lucas (Palmeiras).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP), substituído por Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 1.631.560,00.

PÚBLICO - 14.116 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).