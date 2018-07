Gabriel marca dois gols e Santos bate o Flu com autoridade fora de casa

Em sua melhor atuação como visitante no Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Fluminense por 4 a 2 em Cariacica, no Espírito Santo, e encostou no G-4, com apenas um ponto de desvantagem para o Flamengo. Gabriel foi o destaque do jogo com dois gols, Rodrigão estreou bem como centroavante e também anotou o seu. Foi a segunda vitória do Santos fora de casa. Mesmo jogando em Cariacica, no Espírito Santo, teoricamente longe de sua torcida, o Fluminense atuou como dono da casa. Com boa movimentação dos meias, especialmente Cícero e Gustavo Scarpa, o time carioca dominou o primeiro tempo, com um jogo objetivo e pragmático.

O Santos levou o primeiro gol em um lance que tem tirado o sono do técnico Dorival Júnior, nas palavras do próprio treinador: a bola aérea. Aos 13 minutos, Magno Alves ganha de Luiz Felipe pelo alto e a bola sobra para Marcos Junior, que ganhou a disputa com o goleiro Vanderlei. As câmeras de tevê flagraram que o atacante do Fluminense estava ligeiramente adiantado.

Mesmo com a vantagem no placar, o time carioca continuou com uma postura ofensiva e poderia ter feito o segundo gol dez minutos depois. Aos 27, Vanderlei fez duas defesas espetaculares, uma seguida da outra, após as finalizações de Marcos Junior e Scarpa. Com dificuldade para criar as jogadas, principalmente por causa da falta de movimentação, o Santos jogava preso, e o jogo não fluía. Léo Cittadini só conseguiu fugir da marcação forte e ser o substituto legítimo de Lucas Lima, que ficou no banco de reservas no primeiro tempo, na metade final do primeiro tempo. Com um belo passe, ele deixou o estreante Rodrigão na frente de Cavalieri.

Com um chute rasteiro, o goleador do Brasil em 2016 anotou seu 17º tento e seu primeiro com a camisa do Santos. Nos acréscimos, novamente os meias santistas conseguiram esburacar a defesa do Fluminense. Vitor Bueno lançou Gabriel, que finalizou rasteiro, em outro chute cruzado. O Santos virou a partida em oito minutos. Com a vantagem, o time da Vila começou a usar o contra-ataque, esperando que o Fluminense abrisse espaços para buscar o empate. Nem precisou esperar muito para que a estratégia funcionasse. No primeiro contragolpe, Gabriel fez o terceiro gol. Novamente a câmera flagrou um impedimento difícil de ser assinalado.

O técnico Levir Culpi conseguiu recolocar o Fluminense no jogo com uma alteração, trocando o volante Pierre por Maranhão. Novamente, o time carioca sufocou o rival. Após belo passe de Magno Alves, Marcos Junior fez o segundo e transformou o domínio tático em uma finalização precisa: 3 a 2. Foi o zagueiro Luiz Felipe quem salvou o Santos quando o Fluminense ensaiava nova pressão para obter o empate. Como um centroavante, ele marcou de cabeça e garantiu a vitória em um jogo cheio de reviravoltas.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 x 4 SANTOS

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jonathan (Giovanni), Henrique, Gum e Wellington Silva; Pierre (Maranhão), Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Jr. (Osvaldo) e Magno Alves. Técnico: Levir Culpi.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Léo Cittadini (Lucas Lima); Gabriel e Rodrigão (Joel). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Marcos Junior, aos 13, Rodrigão, aos 39, e Gabriel, aos 47 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 5, Marcos Junior, aos 20, e Luiz Felipe, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Giovanni.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA - R$ 177.312,00.

PÚBLICO - 4.721 pagantes.

LOCAL - Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).