Gabriel marca gol em 1.º treino como titular do Inter

Confirmado no último sábado pelo Inter como novo reforço do clube, Gabriel, de 31 anos, estava no arquirrival Grêmio e também já passou por São Paulo, Fluminense, Málaga, Cruzeiro e Panathinaikos antes de vestir a camisa colorada.

Em um treino no qual Dunga voltou a cobrar marcação pressão, tanto na defesa quanto do ataque na saída de bola do adversário, o novo reforço treinou em uma formação titular que contou com: Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Índio e Kleber; Willians, Josimar, Jonathan, D?Alessandro e Dátolo; Diego Forlán e Leandro Damião.

O zagueiro Juan acabou sendo preservado neste treinamento e apenas correu em volta do gramado em Bento Gonçalves, onde o time contou com a volta do meia Fred, que retornou após servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. "Agora estou focado aqui e vou brigar pela titularidade. Claro que respeito a todos, torço por quem estiver jogando para que faça bons jogos, mas vou brigar para ser titular. Quero jogar neste ano", declarou o jogador, em entrevista coletiva após o treinamento desta terça.