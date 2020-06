Gabriel Martinelli machuca o joelho esquerdo e vai desfalcar o Arsenal

O atacante Gabriel Martinelli deverá desfalcar o time do Arsenal por alguns meses. A previsão foi feita, nesta quarta-feira, pelo técnico do time londrino, Mikel Arteta.

"Em um treino, Martinelli se chocou com outro jogador e machucou o joelho esquerdo. Os médicos estão vendo o tamanho da lesão, mas não tem uma cara boa. Não sabemos quanto tempo ele ficará fora, mas parece que serão vários meses", comentou o treinador espanhol.

O brasileiro, de 19 anos, será submetido a vários exames nos próximos dias, quando os médicos do clube inglês terão um diagnóstico definitivo para a contusão.

Martinelli chegou ao Arsenal no ano passado, contratado do Ituano. Em poucos jogos, se tornou uma boa opção para o ataque. O jovem atleta disputou 26 partidas pelo 'Gunners' e marcou dez gols.

Ainda nesta quarta-feira, o Arsenal anunciou a renovação do contrato do zagueiro brasileiro David Luiz, de 33 anos, muito criticado após falhar em dois lances na derrota para o Manchester City. O clube também revelou a contratação em definitivo do zagueiro Pablo Marí, que poderá render cerca de R$ 90 milhões ao Flamengo.