Gabriel Martinelli sai do banco e garante vitória do Arsenal sobre o Newcastle

Depois da goleada por 4 a 0 sofrida para o Liverpool na rodada passada, o Arsenal se recuperou no Campeonato Inglês neste sábado, ao vencer o Newcastle por 2 a 0, com participação importante do brasileiro Gabriel Martinelli, que saiu do banco de reservas para marcar o segundo gol da partida, válida pela 13ª rodada da competição. O primeiro a balançar a rede foi Bukayo Saka.

O resultado deixa o Arsenal com 23 pontos, na quinta colocação da liga nacional, sem chances de perder a posição até o final da rodada. Já o Newcastle, único time que ainda não venceu no campeonato, continua em péssima fase, na lanterna, com apenas seis pontos conquistados em seis empates.

Leia Também Ministério Público da Itália investiga contrato de Cristiano Ronaldo com a Juventus

Depois de um primeiro tempo sem gols, o time londrino usou a qualidade na troca de passes para tirar o zero do placar aos dez minutos da etapa final. O lance bem articulado terminou com Nuno Tavares dominando na entrada da área e girando rápido para servir Saka, que bateu rasteiro de perna esquerda e colocou a bola na rede.

Alguns minutos depois, o autor do gol saiu de campo para dar lugar a Martinelli. Com pouco mais de um minuto em campo, o jovem de 20 anos, revelação do Ituano, recebeu um belo lançamento de Tomiyasu e concluiu de primeira, com a bola no ar, para garantir a vitória do time comandado por Mikel Arteta.

O gol que fechou o placar foi o primeiro de Martinelli na temporada. Dos 16 jogos disputados pelo Arsenal até agora, ele participou de nove, quatro vezes como titular e cinco saindo do banco de reservas.

O Arsenal volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Manchester United pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. Um dia antes, o Newcastle recebe o Norwich no St. James Park.