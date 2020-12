Gabriel Menino admite dificuldades do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino

O Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo, em casa. Mas correu sério risco de sofrer o empate no segundo tempo. Ao fim da partida, o volante Gabriel Menino admitiu que a equipe da casa enfrentou mais dificuldade do que esperava, principalmente por conta de uma mudança de estratégia em campo.

"É um adversário muito difícil, muito rápido. A gente veio com proposta diferente no segundo tempo, esperamos para pegar eles no contra-ataque. Eles atacaram bem, mas a gente se defendeu melhor. E, graças a Deus, conseguimos mais três pontos e agora vamos focar no próximo jogo", comentou o jogador.

O único gol da partida foi anotado por Luiz Adriano, que voltou a ser titular da equipe após se recuperar de lesão. O atacante, contudo, evitou valorizar o seu gol e atribuiu o mérito ao próprio Gabriel Menino, pela assistência decisiva no primeiro tempo da partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

"A gente conseguiu ter uma chance clara de gol e acabamos fazendo. Fico feliz em voltar e fazer o gol. A qualidade do cruzamento foi do Menino, só tive a qualidade de finalizar", declarou.