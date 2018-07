Gabriel Milito se recupera e pode reforçar Barcelona

Milito sofreu a lesão no dia 10 de novembro, na goleada do Barcelona sobre o Ceuta por 5 a 1, pela Copa do Rei. A expectativa agora é de que ele possa ao menos ficar no banco na partida com o Levante, domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Outra boa notícia nesta quinta-feira veio com o atacante Jeffren, que sofreu uma contusão muscular na perna esquerda no início de dezembro. Também liberado pelo departamento médico, ele já está pronto para reforçar o Barcelona.