Treinador argentino debate com torcedor durante jogo sobre substituição no time; veja

Uma cena inusitada e incomum aconteceu na primeira divisão do Campeonato Argentino neste fim de semana. Em partida entre Argentinos Juniors e Unión de Santa Fé, com vitória do time da casa por 2 a 0, o treinador Gabriel Milito, ex-zagueiro e irmão do ex-atacante Diego Milito, foi visto conversando com um torcedor sobre uma substituição a ser realizada durante o jogo.

Enquanto a partida estava 1 a 0 para o Argentinos, um torcedor pediu a Milito que colocasse em campo um volante para segurar a vitória da equipe. Após incessantes cobranças da torcida - e talvez cansado de escutar as reclamações -, o técnico argentino se virou para a arquibancada e iniciou um diálogo "cômico".

Leia Também Felipe Melo erra em dois lances em derrota do Fluminense e é 'condenado' nas redes sociais

"Quem eu coloco?" - perguntou Milito à torcida -, "e no lugar de quem?". "Um volante", exclama o torcedor. Após o diálogo, o treinador chamou imediatamente a entrada de, atendendo os pedidos da arquibancada.

Durante a entrevista coletiva ao final da partida, Milito comentou, de maneira bem humorada, a conversa com a torcida. "Estamos em uma democracia, em total liberdade. Ele exigiu que eu colocasse um volante. E eu me virei e disse 'perfeito, concordo. Mas quem?'", comentou o treinador.

"Ele não me deu nomes. 'Um volante', me disse. Sim, eu sei (que devo colocar um volante), mas quem era a questão. Essa decisão às vezes leva um ou dois minutos, mas as pessoas querem a mudança agora. 'Eu vou colocar o seu volante então', contou Milito.

Hincha: “meté un cambio” Milito: “ok ¿a quién? Hincha: “un volante” Milito: “ si…pero ¿a quién? Momento Premium pic.twitter.com/I3uxPbnDo8 — ® Σ |_ Δ ╥ Φ ® Σ § (@Relatoresconvos) August 15, 2022

Aos 38 minutos do segundo tempo, Milito improvisou o atacante Nicolás Reniero como volante, no lugar do meia Federico Redondo. Apesar de a mudança não ter sido a pedida pelos torcedores, surtiu o efeito: o Argentinos Juniors ampliou o resultado para 2 a 0 e garantiu a vitória.