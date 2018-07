Gabriel Milito vira desfalque para Barcelona e Argentina

O zagueiro Gabriel Milito sofreu uma contusão muscular na última quarta-feira, durante jogo do Barcelona na Copa do Rei, e ficará de quatro a seis semanas sem jogar. Assim, ele desfalca a seleção argentina no amistoso contra o Brasil, no dia 17 de novembro, em Doha, no Catar.

Gabriel Milito se contundiu na goleada do Barcelona sobre o Ceuta, por 5 a 1, na quarta-feira, pela Copa do Rei. Segundo exame realizado nesta quinta pelos médicos do clube espanhol, ele sofreu uma ruptura no bíceps da perna direita - estava voltando de lesão na coxa direita.

Antes de Gabriel Milito, a seleção argentina já tinha perdido outro zagueiro por contusão para o amistoso contra o Brasil: Samuel, da Inter de Milão. Por enquanto, o agora efetivado técnico Sergio Batista não convocou nenhum substituto para compor a lista de convocados.