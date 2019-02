Gabriel minimiza fim do jejum de gols no Flamengo: 'Não tinha peso algum'

Depois de cinco partidas, enfim Gabriel, o Gabigol, marcou o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Aos seis minutos do segundo tempo, ele recebeu de Arrascaeta e soltou uma bomba para fazer o terceiro gol flamenguista na vitória por 4 a 1 sobre o Americano, neste domingo. Apesar da demora para balançar as redes, o atacante disse que esse não era um fato que o incomodava.

"Foi um gol importante, mas como eu falei na semana estou muito feliz, contente, me vejo evoluindo com gol ou não. Eu fico preocupado quando eu jogo mal", disse o atacante, em tom de brincadeira o camisa nove. "Não tinha peso algum. Graças a Deus que tenho jogado bem. Estou muito feliz por esse gol", completou.

Quem também ficou feliz com o gol marcado por Gabriel foi o treinador Abel Braga. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante revelou que estava otimista sobre o assunto.

"Falei antes do jogo que ele ia marcar. E ele marcou. É ruim entrar em campo ansioso. Fica achando que podia dar mais. Foi legal que o gol saiu, e ainda teve mais outras chances", ressaltou Abel Braga.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira para a disputa da segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O adversário será a Portuguesa, em duelo marcado para as 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.