Gabriel não joga e Oswaldo escala Jadson no Botafogo O volante Gabriel vai desfalcar o Botafogo na partida contra o Sobradinho-DF, nesta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogador está contundido e foi vetado do confronto. Nesta terça-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira indicou em um treino tático que Jadson será titular no duelo.