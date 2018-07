Gabriel não se reapresenta ao Benfica e pode voltar ao futebol brasileiro

O atacante Gabriel, o Gabigol, está cada vez mais próximo de retornar ao futebol brasileiro. Nesta quarta-feira, o ex-jogador do Santos não esteve sequer presente na reapresentação do elenco do Benfica, de Portugal, após o período de festas natalinas. O São Paulo e o próprio Santos já manifestaram interesse no jogador.

Sem fazer parte dos planos, depois de um início de temporada decepcionante pelo time português, Gabriel foi "autorizado" a não se apresentar, segundo informou o próprio clube após o treinamento desta quarta-feira. Foi, assim, a única ausência de todo o plantel.

O atleta está no Brasil com seus empresários em busca de um novo clube. Flamengo e Cruzeiro seriam alguns dos interessados. Mas os favoritos para repatriarem o campeão olímpico estão no futebol paulista: Santos e São Paulo.

Revelado pelo Santos, o atacante chegou à Internazionale em agosto de 2016. Com poucas chances em campo, marcou apenas um gol pelo clube italiano. Assim, buscando recuperar o futebol e as chances na seleção brasileira, foi para Portugal. Mas a situação não melhorou.

Emprestado ao Benfica até junho de 2018, Gabigol fez apenas cinco jogos e marcou um gol. E, se dentro de campo a situação não era boa, fora ficou ainda pior. No mês de novembro, Gabriel foi visto em uma discoteca às 6 horas da manhã no mesmo dia em que seu time enfrentaria o Vitória de Setúbal. Mesmo não estando relacionado para o jogo, a noitada "descumpriu" o regimento interno do clube, que permite folgas somente após os jogos.

Se a sua permanência já era difícil, ficou então praticamente insustentável em Portugal. Gabriel tenta agora reencontrar espaço em algum clube brasileiro.