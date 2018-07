Gabriel não treina e Mário Fernandes é vetado no Grêmio

Pior ainda é a situação do defensor Mário Fernandes, que poderia ser improvisado na lateral-direita. Substituído na vitória sobre o Guarani após sentir contusão, ele foi diagnosticado nesta terça com um entorse no tornozelo e só volta a jogar em 2011.

Como o outro lateral-direito do elenco, Edílson, passou por uma cirurgia no joelho direito e também está fora, o mais provável é que Gabriel vá para o sacrifício e jogue a partida decisiva com o Botafogo, domingo, que pode valer vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Um empate garante o Grêmio na quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

"Se pensar em empatar, a chance de perder é muito grande. Temos que jogar buscando o gol. É preciso respeitar o Botafogo, seguir fazendo o que o Renato (Gaúcho) pede e temos tudo para conseguir o objetivo", afirmou o volante Adilson.