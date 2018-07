Gabriel não treina, mas joga pelo Inter no domingo

No coletivo desta sexta-feira no CT do Parque Gigante, Dunga escalou Claudio Winck na lateral direita. Depois, na segunda parte da atividade, o volante Ygor foi improvisado na posição. Mas o titular será Gabriel, segundo Dunga.

O time que iniciou o treino teve a seguinte formação:Muriel; Claudio Winck, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton, Willians, Fred e D?Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião. Já os reservas treinaram com: Alisson; Helder, Ronaldo Alves, Alan e Romário; Ygor, Otávio, Dátolo e Vitor Júnior; Caio e Rafael Moura.

Assim, as únicas novidades da equipe serão os zagueiros Rodrigo Moledo e Juan, ambos recuperados de lesões. Dunga acredita em um duelo complicado com o Lajeadense. "Cada jogo tem um diferencial. A decisão é sempre uma partida única. Entra em campo o aspecto emocional e tudo mais. O Lajeadense é uma equipe muito bem trabalhada com equilíbrio em todos os setores. Temos que estar preparados para enfrentar o adversário e mais uma decisão neste ano", observou.

Dunga também fez uma avaliação positiva do desempenho do Inter, que já faturou o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. "O trabalho está bom o pessoal está comprometido com o que programamos. Este mesmo grupo sofreu bastante no ano passado e tem grande vontade de mostrar o seu potencial. Futebol se vive de vitória, nós temos que viver do presente e temos agora uma decisão importante", disse.