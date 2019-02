Gabriel passará por cirurgia e vai desfalcar o Corinthians por três meses

Pouco utilizado pelo técnico Fábio Carille nesta temporada, o volante Gabriel ficará afastado dos gramados por cerca de três meses. Nesta quinta-feira, o Corinthians informou que o jogador precisará ser submetido a uma cirurgia na perna direita e vai se tornar baixa.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o volante Gabriel passará por uma cirurgia para corrigir uma desinserção do tendão adutor da perna direita e ficará fora de atividade por cerca de três meses", explicou o clube em nota oficial.

O Corinthians explicou ainda que o procedimento vai ser realizado no Hospital São Luiz, em São Paulo, na quarta-feira que vem. Desta forma, Gabriel vai desfalcar o Corinthians pelo restante do Campeonato Paulista.

Depois de uma temporada oscilante em 2018, Gabriel iniciou o ano se recuperando de uma lesão sofrida ainda no fim do Brasileirão do ano passado. Até por isso, disputou somente uma partida em 2019, no último fim de semana, quando foi titular na derrota para o Novorizontino.