Gabriel Paulista acerta saída do Villarreal para jogar pelo Arsenal

O Villarreal confirmou oficialmente neste sábado que chegou a um acordo com o Arsenal para ceder o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista ao time inglês. O clube espanhol informou que apenas pequenos detalhes burocráticos separam o jogador da equipe de Londres e que os mesmos deverão ser cumpridos nesta segunda-feira.

Para ser oficializado como reforço do time inglês, Gabriel Paulista precisará apenas ser aprovado nos exames médicos. Revelado pelo Vitória, da Bahia, o defensor atuou pela equipe espanhola em um total de 50 partidas.

Ao anunciar o acordo com o Arsenal, o clube espanhol destacou o "grande profissionalismo" do jogador brasileiro, assim como agradeceu seu "envolvimento e entrega" em uma temporada e meia com a camisa da equipe. Para completar, desejou "a maior das sortes em sua nova etapa esportiva" da carreira.

Ao mesmo tempo em que confirmou a transferência de Gabriel Paulista para o Arsenal, o Villarreal anunciou que o atacante costarriquenho Joel Campbell irá percorrer caminho inverso ao de Gabriel Paulista ao trocar a equipe inglesa pelo time espanhol. Um dos destaques do seu país na última Copa do Mundo, ele também depende apenas de ser aprovado em exames médicos para virar reforço.

VILLARREAL VENCE

No mesmo dia em que anunciou a saída de Gabriel Paulista e a contratação de Campbell, o Villarreal venceu o Levante por 1 a 0, em casa, em um dos dois jogos deste sábado à noite pelo Campeonato Espanhol. A vitória, conquistada com um gol de Vietto, levou a equipe à sexta posição da tabela, com 38 pontos. Já o Levante é o penúltimo e segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos.

No outro jogo da noite pela competição nacional, a Real Sociedad derrotou o Eibar, em casa, também por 1 a 0. Xabier Prieto fez o gol do confronto que deixou o time de San Sebastián na 11ª posição, com 22 pontos. Já o Eibar é o oitavo, com 27.