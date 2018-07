Gabriel Paulista chega ao Arsenal e celebra 'sonho realizado'

O Arsenal anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista. As conversas com o Villarreal vinham se estendendo pelas últimas semanas e no sábado os espanhóis anunciaram a liberação do jogador, mas somente agora o time inglês oficializou o acordo. O atacante costarriquenho Joel Campbell foi enviado por empréstimo, em troca, como parte da negociação.

Logo em sua primeira entrevista como jogador do Arsenal, Gabriel Paulista falou sobre a realização deste sonho. "É um outro sonho da minha carreira que se realizou. Eu apenas acabei de chegar, mas já estou me sentindo muito bem em Londres. Estou em um grande clube, então isso me dá mais força para fazer meu trabalho e seguir, ser capaz de conquistar muito mais na minha carreira."

Gabriel Paulista tem 24 anos, foi revelado pelo Vitória e, ainda jovem, negociado com o Villarreal em 2013. No time espanhol ganhou espaço e se destacou, tanto que chamou a atenção de Arsène Wenger e do Arsenal. Em seu novo clube, poderá realizar um antigo desejo de atuar na Inglaterra, em um dos principais campeonatos do mundo.

"Eu venho de um clube que não é grande no Brasil. Fui para a Espanha e foi um sonho se tornando realidade. Há alguns anos já tinha um grande desejo de atuar no Campeonato Inglês, então desde aquele ponto coloquei isso na minha cabeça e realmente queria isso. Chegar aqui, em clube tão grande, é muito gratificante", afirmou.