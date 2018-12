Gabriel Paulista sofre lesão muscular e vira desfalque no Valencia

O Valencia anunciou nesta quarta-feira que o brasileiro Gabriel Paulista se tornou baixa no elenco por causa de uma lesão. O zagueiro de 28 anos sentiu um problema muscular no último fim de semana, teve a contusão confirmada e, por isso, será desfalque nas próximas partidas.

Gabriel Paulista se lesionou ainda no primeiro tempo do empate de sábado diante do Eibar, por 1 a 1, e precisou ser substituído antes do intervalo por Diakhaby. Ele foi submetido a exames que comprovaram uma lesão na coxa direita e será novamente avaliado nas próximas semanas.

O Valencia não revelou a previsão de afastamento, mas é certo que Gabriel Paulista ficará de fora da última partida da equipe no ano, diante do Huesca, domingo, em casa, pelo Campeonato Espanhol. A expectativa é que se recupere a tempo para o retorno da competição em 2019, contra o Alavés, dia 5 de janeiro.