Gabriel pede para Botafogo esquecer outros resultados

O Botafogo precisa de um milagre para escapar do rebaixamento no Brasileirão. Para começar, tem que ganhar de Santos e Atlético-MG nas duas últimas rodadas do campeonato. Depois, depende de uma incrível combinação de resultados, com tropeços de Palmeiras, Vitória e Bahia, além de descontar o saldo de gols (critério de desempate). Para o volante Gabriel, o time carioca não pode se preocupar com os jogos dos adversários. Deve, antes de tudo, fazer sua parte.

"Dependemos de resultados e tropeços, mas temos que pensar na gente e esquecer os resultados paralelos", disse Gabriel, lembrando que o primeiro passo é ganhar do Santos, domingo, na Vila Belmiro. "O clima é de total concentração. A equipe está disposta a fazer um bom jogo e vencer. Se agora não vencer, não tem mais jeito de ficar na Série A."

O desafio, reconheceu o volante, é recuperar a confiança do elenco num momento tão complicado. "Nossa cabeça está um pouco triste e abatida com os resultados que não são favoráveis, mas estamos concentrados e dispostos a ir para Santos, fazer um bom jogo e sair com a vitória. A equipe está concentrada para lutar até a última rodada", revelou Gabriel.

Revelado na base do clube, ele também aproveitou para falar nesta quarta-feira sobre o futuro botafoguense, após a eleição do novo presidente, Carlos Eduardo Pereira, ocorrida na noite anterior. "O Botafogo sempre vai ser Botafogo, independentemente de diretoria. O clube merece respeito. Temos um novo presidente, nova diretoria, podem mudar algumas coisas e não sabemos ainda o que vai acontecer. Não tive nenhum contato com o novo presidente e o grupo também não. Estamos esperando de braços abertos para conversar e ver os projetos que ele tem para o Botafogo", contou Gabriel.