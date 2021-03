Gabriel pede para enfrentar o Boavista e tenta reconduzir o Flamengo à liderança

Gabriel Barbosa não quer saber de ameaça em sua posição de titular no Flamengo e antecipou o retorno aos jogos. O atacante pediu para enfrentar o Boavista, às 21h05, em Saquarema, e terá a missão de reconduzir o time à liderança isolada do Campeonato Carioca.

Assim como no Brasileirão, quando retornou antes, na época em uma recuperação de lesão, após ver Pedro emplacar série de gols e bons jogos, agora ele novamente antecipa etapas com o bom momento de Rodrigo Muniz, autor de cinco gols no Estadual.

A programação prevê o retorno dos titulares e do técnico Rogério Ceni apenas na partida contra o Bangu, dia 31, na próxima rodada. Mas Gabriel está louco para sair das manchetes pela polêmica ida a cassino em São Paulo e quer aparecer pelos gols. Será o responsável por tentar conduzir o Flamengo ao quinto triunfo em seis jogos.

Ele treinou forte na sexta-feira, tendo dois pontas a seu lado. Vitinho e Michael serão os responsáveis por acionar o camisa 9 diante do instável Boavista.

O Flamengo foi ultrapassado pelo Volta Redonda na sexta-feira, após o rival aprontar para cima do Fluminense. Está um ponto atrás (13 a 12) e quer manter a bela campanha sob a direção de Maurício Souza.

Fazendo excelente trabalho no comando do time alternativo, Maurício Souza se despede neste sábado do comando do profissional. Quer retornar à função nas categorias de base com o quinto triunfo após "grande aprendizado." Ele agradeceu Rogério Ceni pela oportunidade e aprovou as partidas sob seu comando.

Apenas o 10º colocado, o Boavista tenta ganhar um respiro na tabela e o técnico Fernandão promete surpreender o Flamengo com marcação forte e velocidade no contra-ataque.

Vitor Feijão, Michel Douglas e Jefferson Renan serão incumbidos de levar o Boavista ao ataque e tentar fazer os gols do time. Com apenas cinco pontos, a meta é se distanciar do perigo.