Gabriel Pereira lamenta empate e exalta união do Corinthians em Porto Alegre

O meio-campista Gabriel Pereira lamentou o empate por 2 a 2 sofrido pelo Corinthians nos últimos minutos contra o Internacional, mas comentou sobre a conversa com o técnico Sylvinho no intervalo, antes de o time buscar a virada na partida. O jovem jogador exaltou a união do grupo e a capacidade para reagir em situações como a deste domingo, em que saiu perdendo fora de casa.

"Infelizmente sofremos o empate no final, mas estou feliz pelo desempenho da equipe por ter brigado e buscado a virada. Agora é preparar para o próximo jogo. O Sylvinho pediu para a gente jogar junto. Fundamental foi a equipe estar junta e unida, tivemos muita força para poder virar", disse Gabriel Pereira.

Após ter tido um respiro na competição, o novo tropeço nesta 28ª rodada do Brasileirão volta a pressionar o time do Corinthians e, consequentemente, o técnico Sylvinho. Jogador vindo da base do clube, Gabriel Pereira tem sido um dos destaques do Corinthians nas últimas rodadas.

Foi de Gabriel a boa jogada que iniciou a reação do Corinthians. Ele avançou pelo meio e tocou para Giuliano empatar por 1 a 1. O jovem jogador aposta no trabalho duro e na força da torcida para conseguir derrotar a lanterna Chapecoense na próxima rodada.

"A gente tem uma semana cheia, esperamos trabalhar forte e, se Deus quiser, sair com a vitória com a presença da nossa torcida lá", completou Gabriel Pereira.

A derrota no clássico contra o São Paulo e o empate por 2 a 2 com o Internacional deixam o Corinthians na sétima colocação, com 41 pontos ganhos. O jogo contra a Chapecoense, pela 29ª rodada, acontece na segunda-feira, dia 1º de novembro, às 21h30, em Itaquera.