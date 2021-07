Gabriel Pirani ganha nova chance no Santos contra Juazeirense na Copa do Brasil

O técnico Fernando Diniz optou por um meio de campo criativo diante da Juazeirense, em duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Depois de perder a posição na rodada passada, Gabriel Pirani ganha nova chance por causa da impossibilidade de Camacho jogar. O volante defendeu o Corinthians na competição.

Sem Camacho e com a negociação de Alison, o treinador descartou usar um volante de ofício e colocará em campo os três jogadores que disputam duas vagas na equipe principal. Antes, Pirani era o dono da armação, com Jean Mota e Sánchez lutando por uma vaga. Contra o Atlético Goianiense, o jovem da base acabou preterido. Agora, o trio disputa vagas juntos, escalados.

Jean Mota fará sua terceira posição no meio. Como entrou no time como meia, sua função verdadeira, e agradou, em momento sem Pirani, Diniz o "inventou" como segundo volante para mantê-lo entre os 11, com o jovem armando a equipe. Agora, sem Camacho, ele será o primeiro volante, agora com Sánchez dando apoio na marcação e, ao mesmo tempo, revezando na saída ao ataque.

Pirani volta à posição de origem para tentar mostrar ao treinador que merece ser mantido após ter virada reserva por uma partida. Como Jean Mota e Sánchez não se destacaram na derrota por 1 a 0 para os goianos, a disputa foi reaberta e o jovem depende apenas dele para recuperar o posto.

Depois de três tropeços contra times defensivos na Vila Belmiro (0 a 0 com Juventude e Sport e 0 a 1 contra o Atlético Goianiense), Diniz pede mais pontaria e não admite um outro resultado senão a vitória. Com mais de um gol, melhor ainda para dar tranquilo na volta, daqui uma semana, em Juazeiro do Norte, na Bahia.

Camacho não será o único desfalque. Daniel Boza e Moraes defenderam o Mirassol e também não podem atuar. E Kaio Jorge está fora por causa de negociações avançadas com a Juventus, da Itália, apesar de o Santos não esconder que preferia negociá-lo ao Benfica.

Sem o centroavante, a função será dada para Lucas Braga. O atacante entrou bem no fim de semana, mas atuando aberto na ponta. Agora, centralizado, tentará ajudar na busca por um resultado positivo com a missão de marcar gols.

Fernando Diniz deve mandar o Santos a campo desta maneira: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme.