Gabriel projeta Santos voltando ao G-4 no próximo fim de semana

Apesar da atuação ruim do time do Santos no empate sem gols com o Flamengo, quinta-feira, na Vila Belmiro, o atacante Gabriel mostrou otimismo e acredita que não há motivos para grandes preocupações pelo fato do time ter saído do G-4. Na opinião do jogador, a equipe alvinegra pode voltar a aparecer entre os quatro primeiros já na próxima rodada.

"Eles (São Paulo) estavam atrás da gente, mas temos totais condições de passá-los no final de semana", projetou o atacante. O Santos enfrenta o Coritiba, domingo, às 19h30, em Curitiba, e antes tem que torcer para o Corinthians contra o São Paulo, que joga às 17h, no Itaquerão.

O atacante ainda lamentou o dia de "azar" da equipe diante do Flamengo. "Ganhamos vários jogos em casa, mas não conseguimos hoje (quinta-feira). A torcida reconheceu nossa luta e nada deu certo. O importante é que o time não perdeu e somamos um ponto".

Para o volante Renato, as condições do gramado da Vila Belmiro também jogaram contra a equipe da casa. "Sabíamos que íamos ter dificuldades. O campo também não ajudou, porque levantou muita grama e ficou ruim para tocar a bola. Mas não podemos usar isso como desculpa. Vamos torcer por um tropeço do São Paulo agora", comentou o experiente jogador.