Gabriel quer sequência de jogos para evoluir no Fla Depois de duas derrotas seguidas, para o Botafogo, na semifinal da Taça Guanabara, e para o Resende, na abertura da Taça Rio, o Flamengo confia que a recuperação pode vir contra o Boavista, no próximo fim de semana. Para isso, conta com a evolução do meia-atacante Gabriel, contratado junto ao Bahia no início da temporada.