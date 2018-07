Gabriel reclama dos companheiros após derrota santista

CUIABÁ - O atacante Gabriel ainda é jovem, mas não poupou os companheiros de Santos da bronca depois da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo à noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Autor do passe do gol do time, ele reclamou das falhas defensivas e da postura medrosa da equipe santista.

"Fizemos 1 a 0 e levamos dois gols em falhas nossas, não pode", disparou. "Claro que estamos acostumados a jogar na Vila Belmiro, mas isso não serve de desculpa. Temos um time forte para estar lá em cima", completou.

Já o meia Cícero mandou um recado à diretoria do Santos. Brigando pela renovação de contrato, o autor do gol avisou quem desconfia de que ele anda fazendo corpo mole. "Dentro de campo sempre faço meu trabalho", disse o autor do gol solitário da equipe.