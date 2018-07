Gabriel reconhece queda de rendimento do Grêmio

"Estamos focados, sabemos que podemos melhorar e o que podemos render. Jogamos num clube grande, sabemos que haverá cobrança. A resposta que temos que dar é trabalhar durante a semana para estar bem condicionado para melhorar a cada partida", afirmou Gabriel.

O Grêmio acumula três jogos sem vitória na temporada, com derrota para o Oriente Petrolero, na Bolívia, por 3 a 0, na Libertadores, e empates com Santa Cruz e Ypiranga, ambos por 1 a 1, no Campeonato Gaúcho. A equipe volta a jogar no próximo sábado, pelas semifinais do segundo turno do estadual, contra o Cruzeiro, e está classificada para as oitavas de final da Libertadores.