Gabriel, Rodrigo Caio e Lincoln intensificam recuperação no Flamengo

O Flamengo começa a esvaziar a sala do seu departamento médico. Aos poucos, o time da Gávea passa a ficar com seu elenco menos desfalcado para disputar jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, Gabriel, Rodrigo Caio, Vitinho e Lincoln foram vistos no Ninho do Urubu em atividades físicas, acompanhados da equipe de fisioterapeutas do clube.

Nenhum deles deverá atuar no sábado, às 19 horas, diante do Grêmio, pela 14ª rodada do Brasileirão, mas três deles poderão reforçar o time no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores frente ao Internacional, dia 21, também no Maracanã. O duelo de volta será dia 28, em Porto Alegre.

Rodrigo Caio e Lincoln se recuperaram de lesões musculares sofridas na vitória sobre o Botafogo, em 28 de julho, pelo Brasileirão. O zagueiro machucou o músculo adutor e o posterior da coxa esquerda, enquanto o problema do atacante é na coxa direita. Gabriel teve lesão constatada na parte posterior da coxa esquerda, em 2 de agosto, diante do Emelec.

Vitinho sofreu uma entorse no joelho esquerdo, diante do Corinthians, dia 21, e teve de ser submetido a uma artroscopia. A previsão inicial para recuperação total era de 90 dias.

No Campeonato Brasileiro, o time do técnico português Jorge Jesus está na terceira posição, com 24 pontos, assim como o Atlético-MG. O líder Santos soma 32, seguido pelo Palmeiras, com 28.