Gabriel Sara comemora segunda goleada seguida: 'em clássico, dá mais confiança'

Depois de um empate na primeira rodada, o São Paulo não economizou nas jogos seguintes do Campeonato Paulista: duas vitórias por 4 a 0, primeiro contra a Inter de Limeira fora de casa, e, depois, contra o Santos no Morumbi. Importante para a vitória no clássico ao abrir o placar, o meiocampista Gabriel Sara celebrou as duas goleadas do time.

"Nossa equipe foi bem, acredito que quando a água começou a baixar a gente melhorou bastante no jogo, facilitou bastante o nosso toque de bola. Um 4 a 0 em um clássico dá bastante confiança para o nosso time. (Tomara) que a gente possa manter esse nível e ganhar as próximas partidas", comemorou o meia após a partida.

Sara ainda evitou dizer que o time mudou com a chegada de Hernán Crespo. Acredito que não (mudou muito), os jogadores são os mesmos da temporada passada. Com certeza, o estilo de jogo é diferente. Estamos bem empenhados para ganhar esse campeonato", projetou, antes de garantir que não precisa de férias, apesar da temporada 2021 começar logo após a 2020.

O São Paulo está na liderança do grupo B do Paulistão com sete pontos - pode ser alcançado pela Ferroviária, que tem quatro e ainda não jogou na rodada. A Ponte Preta tem um ponto e o São Bento nenhum - ambos também jogam neste domingo. O São Paulo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Novorizontino fora de casa.