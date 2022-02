Gabriel Sara defende o técnico Rogério Ceni em novo triunfo apertado do São Paulo

Gabriel Sara tratou de defender o técnico Rogério Ceni de críticas após mais uma vitória do São Paulo construída nos minutos finais. Desta vez, o time derrotou a Ponte Preta, por 2 a 1, de virada, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sexta rodada do Paulistão.

"Todo mundo aqui dentro do São Paulo gosta do Rogério Ceni. Ele é um líder para nós, é um ídolo do clube. Está todo mundo junto e correndo por ele", falou Gabriel Sara, autor do gol de empate neste domingo.

O alívio da vitória estava implícito não apenas em Gabriel Sara, mas em todos os jogadores do São Paulo após a apito final. No túnel que dá acesso ao vestiário, os jogadores festejaram muito o triunfo diante da Ponte Preta. Vários atletas foram flagrados comemorando os três pontos.

Dentre eles o próprio Gabriel Sara, que foi novamente um dos destaques do São Paulo. Foi dele o gol que iniciou a reação da equipe aos 41 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou o cruzamento de Marquinhos para, de cabeça, mandar no ângulo de Ygor Vinhas.

A vitória levou o São Paulo aos sete pontos, na vice-liderança do Grupo B. Ferroviária, em terceiro, também tem sete, e o Novorizontino soma um. O primeiro colocado é o São Bernardo.