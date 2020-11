Gabriel Sara diz que São Paulo precisa mudar postura e pede paciência

Em uma noite de altos e baixos, o São Paulo frustrou o seu torcedor ao ser eliminado da Copa Sul-Americana mesmo tendo vencido o Lanús por 4 a 3, no Morumbi, nesta quarta-feira. Na avaliação de Gabriel Sara, o time precisa mudar sua postura para oscilar menos durante os jogos e evitar novas eliminações.

Em desvantagem por ter perdido jogo de ida, na Argentina, por 3 a 2, o São Paulo foi ao intervalo em situação ainda mais complicada, pois era batido por 2 a 1. Conseguiu a virada para 4 a 2, mas um gol sofrido nos acréscimos o levou a cair mais uma vez em uma competição mata-mata no Morumbi.

"Acho que é a oscilação é uma questão de postura, nosso time tem qualidade, já mostrou isso, acredito que a gente tem que mudar nossa postura em relação aos jogos", afirmou Gabriel Sara, autor do quarto gol do São Paulo na partida.

Embora tenha destacado que o time precisa ser mais regular durante os 90 minutos, ele não soube explicar as razões para o primeiro tempo ruim do time. "Não sei dizer, acredito que a gente não entrou bem no primeiro tempo, mas a gente consertou no segundo tempo. A gente estava bem no jogo, mas deixou escapar", disse.

Gabriel Sara também pediu paciência aos torcedores. E prometeu que o time brigará por títulos na sequência da temporada. "Eu acredito que eles devem estar frustrados tanto quanto a gente, mas é inegável a nossa entrega. Eu não entendi como a gente tomou o terceiro gol deles. Eu acredito que é difícil para o torcedor, peço que tenha paciência, porque ainda virão coisas boas esse ano", comentou.

Fora da Sul-Americana, o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil e briga pelas primeiras posições do Brasileirão - é o quinto colocado, com três jogos a menos, e o time que menos perdeu pontos no torneio. Voltará a jogar no sábado, no Morumbi, diante do Goiás.