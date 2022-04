Gabriel Sara e Rodrigo Nestor se recuperam e voltam aos treinos no São Paulo

Aos poucos, o São Paulo vai encorpando. Depois de ótima estreia no Brasileirão contra o Athletico-PR, com goleada por 4 a 0, as notícias boas não param para Rogério Ceni. Nesta terça-feira, o treinador contou com importantes reforços no treino. Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, recuperados de contusão e então titulares, trabalharam normalmente pela primeira vez. Além da dupla, o meia-atacante André Anderson, recém contratado, iniciou as atividades.

O São Paulo volta a jogar nesta quinta-feira, novamente no Morumbi, diante do chileno Everton, pela Copa Sul-americana. Os recuperados ainda não terão condições de atuar, mas devem estar em condições brevemente. Rodrigo Nestor é quem mais tem chances de retorno rápido após tratar o entorse no tornozelo esquerdo. Domingo o time vai ao Rio encarar o Flamengo e no dia 20 de abril visita o Juventude, pela Copa do Brasil.

Já Gabriel Sara está recebendo cuidados especiais para voltar apenas quando tiver recuperado plenamente do entorse no tornozelo direito. Ele está fora há mais de um mês - se contundiu no primeiro tempo do clássico com o Palmeiras, na fase de classificação do Paulistão, dia 10 de março. O armador fez muita falta no Estadual e perdeu os últimos nove jogos do São Paulo. Era o melhor jogador da equipe até se lesionar.

A dupla participou de toda a atividade desta terça-feira, no CT da Barra Funda sem sentir dores, o que dá um alento a Rogério Ceni. O treinador teve alguns problemas com atletas em reta final de tratamento, casos de Luan e Luciano, que acabaram causando indisposição com o departamento médico.

Indicação do treinador, André Anderson está liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Mas não foi inscrito na primeira fase da Sul-Americana, portanto impedido de enfrentar o Everton. A estreia vai depender de Ceni, mas ele já pode encarar Flamengo ou mesmo o Juventude, por Brasileirão e Copa do Brasil, respectivamente.