Gabriel Sara espera repetir no clássico com Santos desempenho do ano passado

Clássico contra o Santos traz boas lembranças para o meia Gabriel Sara, do São Paulo, autor dos dois gols no empate por 2 a 2, no clássico disputado ano passado na décima rodada do Campeonato Brasileiro. O são-paulino espera repetir a dose, neste sábado, às 19 horas, no Morumbi, pela segunda rodada do Paulistão.

"Se acontecer o que aconteceu, está ótimo. Foi uma grande virada para mim aquele jogo. Eu estava sendo muito criticado antes daquilo. Clássico com o Santos é especial para mim porque eu tenho uma recordação muito boa", disse o jogador.

Sara prevê uma bela atuação do São Paulo. "Acredito em um bom jogo, espero fazer mais dois gols para a gente sair com a vitória", brincou o atleta, bem-humorado. Mais sério, destacou a importância de um clássico. "É um jogo com peso diferente, importante, é preciso entrar mais empenhado do que qualquer jogo."

Se Gabriel Sara está pronto para jogar, Igor Gomes está fora. O meia, que sofreu uma concussão contra o Botafogo e não atuou contra a Inter de Limeira, não treinou nesta sexta-feira. Com isso, o técnico Crespo deverá colocar a seguinte formação em campo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo.

O São Paulo lidera o Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, ao lado da Ferroviária, mas possui um melhor saldo de gols (4 a 1). Ponte Preta tem um, enquanto o São Bento ainda não pontuou.