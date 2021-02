Gabriel Sara se recupera e substitui o suspenso Daniel Alves diante do Botafogo

Marcos Vizzoli, enfim, vai poder contar com Gabriel Sara no time do São Paulo. Responsável por revelar o jovem na base do time tricolor, o treinador ainda não tinha utilizado seu pupilo na equipe principal por causa de uma lesão. Recuperado, o meia substitui Daniel Alves diante do Botafogo.

Assim que o experiente jogador recebeu o terceiro amarelo diante do Palmeiras, na sexta-feira, Vizzoli se mostrou preocupado. Quem utilizaria para armar a equipe no Rio? Gabriel Sara estava afastado dos últimos três jogos por causa de um estiramento no adutor esquerdo que o fez ser substituído diante do Atlético-GO na despedida de Fernando Diniz.

Mas o jovem trabalhou normalmente sábado e neste domingo e viajou com o elenco para o Rio, para alívio de Vizzoli. O meia já está confirmado diante do Botafogo.

Já o uruguaio Gonzalo Carneiro foi vetado após sofrer um trauma no quadril diante do Palmeiras. Não se recuperou das fortes dores e deve dar lugar para Pablo. Vitor Bueno seria outra opção.

Com 63 pontos, o São Paulo buscará uma vitória no Engenhão para se firmar entre os quatro melhores e ir direto à fase de grupos da Libertadores.