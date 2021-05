Gabriel Sara sofre com o bonito chute na trave: 'Eu acreditei que ela ia entrar'

Dono do lance mais bonito do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista Sicredi 2021 entre Palmeiras e São Paulo, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, o meio-campista são-paulino Gabriel Sara descreveu a jogada, que terminou com um chute de pé esquerdo na trave esquerda do oleiro Weverton.

"Eu acreditei que ela ia entrar, vi de relance, quando bateu na trave me decepcionei", disse o camisa 12, referindo-se à finalização ocorrida aos 42 minutos da etapa final, que poderia ter garantido a vitória para o São Paulo.

Apesar de atuar no campo do adversário, Gabriel Sara não ficou satisfeito com o empate. "A gente veio para vencer, empate nunca é bom. Temos que nos concentrar, é clássico, jogo decidido nos detalhes. Vamos com força total lá no Morumbi", diz o meia do São Paulo.

São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar domingo, às 16 horas, e o time que conseguir a vitória ficará com o título estadual. Um novo empate vai levar a decisão para a disputa de penalidades máximas.