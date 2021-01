Gabriel Sara treina novamente e deve reforçar São Paulo contra o Atlético-GO

Em mais um dia de trabalho em uma semana cheia de treinamentos, o São Paulo voltou a contar com o volante Hernanes e o meia Gabriel Sara na atividade desta quarta-feira, em preparação para o confronto contra o Atlético-GO, no domingo, em Goiânia, pela 33ª rodada do Brasileirão.

A dupla voltou ao trabalho na terça, na reapresentação do elenco, após o empate com o Coritiba por 1 a 1. Hernanes se recuperou da covid-19, mas deve ficar no banco de reservas como opção do técnico Fernando Diniz, no domingo.

Sara, por sua vez, deve retomar o posto de titular no fim de semana. Ele desfalcou o São Paulo na rodada passada após sentir uma indisposição de última hora, pouco antes do início da partida contra o Coritiba. Por precaução, foi cortado do duelo.

Nesta quarta, o jovem jogador se mostrou em boas condições no treino realizado sob forte calor na capital paulista. Desta forma, Diniz deve ter a sua disposição todos os jogadores do elenco para domingo. Nesta quarta, o clube informou que nenhum atleta testou positivo para a covid-19. Novos exames serão realizados na sexta-feira.

Questionado por parte da torcida e da imprensa, Diniz terá mais três treinamentos para poder recuperar o São Paulo antes do duelo de domingo. Antes líder do campeonato, o time paulista perdeu rendimento nas últimas rodadas, acumulou tropeçou e perdeu a primeira posição da tabela.

No momento, é o vice-líder da classificação, com 58 pontos, quatro abaixo do líder Internacional. No entanto, o São Paulo poderá perder o segundo posto para o Flamengo, se o time carioca superar o Grêmio, em Porto Alegre, em jogo atrasado.

Se não sofrer baixas até domingo, Diniz deve escalar o São Paulo contra o Atlético-GO com Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara (Tchê Tchê) e Igor Gomes; Brenner e Luciano.