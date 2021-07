Gabriel Sara volta e Miranda fica fora do treino do São Paulo

São Paulo - No embalo de sua primeira vitória no Brasileirão, o São Paulo contou com uma boa notícia no treino desta quinta-feira. O meia Gabriel Sara retomou as atividades no gramado e treinou normalmente com os companheiros no CT da Barra Funda. Assim, poderá reforçar o time contra o Bahia, no sábado.

Sara foi desfalque nos últimos quatro jogos da equipe do Morumbi por conta de um trauma sofrido no pé esquerdo durante o empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no dia 23 de junho. Havia até suspeita de fratura, que acabou sendo descartada logo em seguida. Mesmo assim, ele precisou ficar afastado para se recuperar do problema físico.

Totalmente reabilitado, ele voltou a treinar com os demais jogadores nesta quinta. A atividade contou com os reservas e aqueles que não começaram jogando diante do Internacional, na noite de quarta, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Brasileirão. O São Paulo venceu por 2 a 0 e respirou aliviado na competição.

Por outro lado, o técnico Hernán Crespo tem chances remotas de contar novamente com Miranda para o fim de semana. O zagueiro fez apenas tratamento nesta quinta, ainda com dores musculares na panturrilha esquerda. Portanto, é baixa quase certa para o confronto de sábado, no Morumbi.

Outros desfalques praticamente certos para o fim de semana são o volante William e o atacante Luciano. Nesta quinta, eles avançaram no processo de recuperação física com atividade no campo. No entanto, ainda não estão 100%. William se reabilita de um trauma no joelho direito, enquanto o atacante se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Bruno Alves e Rigoni também preocupam. O segundo foi o principal jogador do São Paulo no Beira-Rio, com um gol. No entanto, precisou deixar o gramado no intervalo por conta de dores musculares na coxa. Ele fez exames nesta quinta, mas os resultados só serão conhecidos nesta sexta.

Despedida

O atacante Bruno Rodrigues está de saída precoce do São Paulo. Primeira contratação do clube para a temporada, ele não vem sendo aproveitado por Crespo e decidiu rescindir seu contrato de empréstimo. O jogador deve acertar com o futebol português nos próximos dias. Rodrigues chegou ao São Paulo nesta temporada após se destacar pela Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.