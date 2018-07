Gabriel se diz pronto para estrear em 2013 pelo Botafogo A partida deste domingo, contra o Boavista, pela última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara, deve marcar a estreia do volante Gabriel pelo Botafogo na temporada. O garoto, de 20 anos, começou o ano com uma lesão muscular e só agora está à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira. Ele comemora poder participar da reta decisiva do primeiro turno do Campeonato Carioca.