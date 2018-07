Gabriel se lesiona e pode voltar a jogar no Flamengo só em 2015

O Flamengo apenas cumpre tabela no Campeonato Brasileiro, mas os resultados do time nas duas últimas partidas podem ter influência direta nas zonas de rebaixamento e de classificação à Copa Libertadores. Neste sábado, a equipe rubro-negra recebe o Vitória, que abre a faixa da degola, enquanto que na rodada final o time encara o Grêmio, que ainda tem chances de figurar no G-4, em Porto Alegre.

Por isso, apesar de o técnico Vanderlei Luxemburgo admitir que "é difícil buscar motivação" nas rodadas finais, o Flamengo deverá jogar com seriedade suas duas últimas partidas. E neste início de semana o time já soube que deverá ter pelo menos uma baixa para o jogo contra o Vitória.

Com dores na coxa esquerda, o meia Gabriel saiu ainda no primeiro tempo do confronto contra o Criciúma, no último domingo, no Maranhão, e passará por exames médicos nesta terça. Dependendo do resultado, ele poderá retornar só na próxima temporada.

Ao mesmo tempo em que se prepara para os últimos jogos do ano, o Flamengo já começa a montar o time para 2015. O lateral-esquerdo Thallyson, que defendeu o ASA, fez exames médicos no clube e deve ser anunciado como primeiro reforço após o término do Brasileirão.