Gabriel sente lesão e desfalcará o Grêmio no sábado

Gabriel chegou a participar do aquecimento com o restante do elenco gremista, mas não resistiu ao treinamento com bola e foi fazer tratamento no vestiário antes do final da atividade realizada dentro do campo.

Em nota publicada em seu site oficial, o Grêmio disse que o jogador "deve" desfalcar a equipe no sábado. Porém, pouco depois, o próprio Gabriel usou o seu Twitter para confirmar que não terá condições de jogo. "Realmente agradeço a Deus pelo dia de hoje (quinta-feira), mas a minha dor ainda me impede de fazer o que mais amo. Torcida fortíssima para meus companheiros", postou o atleta.

Além do desfalque de Gabriel, o treino do Grêmio contou com outras novidades nesta quinta, entre elas a presença de Renato Gaúcho, que ficou fora dos trabalhos de terça à tarde e quarta-feira por causa de uma gastroenterite viral.

Outra novidade na atividade foi a participação do atacante André Lima e do volante Fábio Rochemback, que também estavam em tratamento por causa de lesões e treinaram normalmente. Com isso, eles deverão ficar à disposição para o duelo com o Santos.