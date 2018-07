Gabriel Silva volta ao Palmeiras e espera jogar domingo

O lateral-esquerdo Gabriel Silva está de volta ao Palmeiras. Depois de participar da conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Peru, com a seleção brasileira, o defensor voltou aos treinos e já se colocou à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para ser utilizado no jogo contra o Mogi Mirim, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

"Conversamos antes do treino e ele falou para eu trabalhar ao máximo. Vou conseguir isso no decorrer dos treinos, mas me coloquei à disposição. É sempre muito bom voltar assim, com o título do Sul-Americana e o time na liderança do Paulistão. Acompanhei todos os jogos de lá e agora preciso correr para conquistar meu espaço", disse.

Apesar de ter sido reserva na seleção sub-20, Gabriel Silva garante estar bem condicionado para defender o Palmeiras. "Não perdi ritmo de jogo. Participei normalmente de todos os treinamentos e joguei em dois jogos, inclusive no último. Voltei bem e agora quero voltar a trabalhar como vinha fazendo e conseguir meus objetivos aqui no Palmeiras", afirmou.

Diplomático, Gabriel Silva projetou uma disputa acirrada com Rivaldo e Andrade pela vaga de titular da lateral esquerda do Palmeiras. "Vai ser uma briga sadia, como sempre foi. O Rivaldo é um atleta muito importante taticamente e o Andrade está cheio de vontade para conquistar o seu lugar. Por isso, tenho que trabalhar ainda mais para reconquistar o meu espaço", comentou.

