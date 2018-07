Gabriel sofre com a falta de espaço no ataque do Santos De esperança de novo craque para ajudar na conquista de títulos e depois tomar o rumo da Europa em troca de milhões de euros, Gabriel se tornou mais um jogador do elenco do Santos neste início de temporada. O técnico Enderson Moreira rasga elogios para o veterano Ricardo Oliveira - autor de um gol em seis jogos - , ensaia a entrada de Elano para fortalecer o meio, abrindo mão do atacante de referência contra adversários mais fortes, e se empolga com a possível chegada de Walter para o Campeonato Brasileiro, provavelmente trocado por Thiago Ribeiro.