Gabriel sofre entorse em treino do Flamengo e será avaliado

Em uma dividida com o também atacante Emerson Sheik, Gabriel sofreu entorse no tornozelo direito. O Flamengo garante que a situação do jogador, ao menos inicialmente, não preocupa. Mesmo assim, ele será reavaliado pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira.

Nesta quarta-feira, a atividade não contou com a presença do volante Canteros, que deixou o treino de terça reclamando de uma pancada na coxa e não foi ao campo por ainda reclamar de dores. Assim, ele apenas realizou exercícios físicos na academia.

O atacante Marcelo Cirino, que também deixou o treino de terça antes do fim por causa de dores, treinou normalmente nesta quarta. Já o meia Almir, recuperado de uma lesão no cotovelo, realiza trabalhos com os preparadores físicos antes de ficar à disposição do técnico Cristóvão Borges.

Na atividade, após o aquecimento, os jogadores fizeram exercícios de explosão muscular. Depois, em um treinamento técnico, o elenco foi dividido em três times e trabalhou em campo reduzido. Depois, o grupo foi dividido em quatro grupos e aprimorou a troca de passes e o deslocamento

Com sete pontos, o Flamengo está em 17º lugar no Brasileirão, na zona de rebaixamento, assim como o Vasco, que é o lanterna, com apenas três pontos. Os rivais se enfrentam no próximo domingo na Arena Pantanal.